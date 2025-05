Le Havre : Didier Digard est satisfait malgré la défaite contre l’OM

Malgré la défaite de son équipe face à l’OM (3-1), Didier Digard affichait un visage plutôt satisfait en conférence de presse ce soir. Le technicien normand a répété sa fierté d’avoir vu ses hommes rivaliser avec les Marseillais, avant de s’écrouler sur des erreurs individuelles. «On a montré qu’on avait des qualités que ce soit au niveau du football ou du mental. On peut s’attendre à un but comme celui de Greenwood, car c’est un des meilleurs joueurs du championnat. Mais avec ce visage-là, c’est difficile d’accepter cette défaite sur ce score», a-t-il déclaré.

Il n’a en revanche pas souhaité pointer du doigt la prestation de Sanganté, l’un de ses meilleurs défenseurs qui, pour une fois, était à côté de ses pompes ce soir. «Arouna a fait 2 erreurs ce soir mais personne ne lui en veut. Une défaite n’est jamais le fait d’un seul homme. Pendant l’interruption, on s’est dit les choses, on a regardé ce que les autres faisaient et on s’est dit qu’il fallait tout donner et c’est ce qu’on a fait. Nos supporters ont été fiers de nous, on a montré un bien meilleur visage, ça nous laisse présager de bonnes choses avant la dernière journée. On a toujours notre destin en main, on doit croire en nous, c’est dur, mais en gommant les erreurs on peut espérer faire un résultat à Strasbourg. »