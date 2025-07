Edu prend les rênes sportives de Nottingham Forest

Nottingham Forest a officialisé l’arrivée d’Edu Gaspar en tant que nouveau responsable mondial du football, un poste stratégique fraîchement créé pour encadrer l’ensemble des opérations sportives du club. Ancien international brésilien passé par Arsenal et le SC Corinthians, Edu s’est forgé une solide réputation de dirigeant, notamment au sein de la Seleção, qu’il a aidé à décrocher la Copa América en 2019 après plus d’une décennie sans trophée.

À Nottingham, il sera chargé de piloter les grands axes de la politique sportive : recrutement, performances, stratégie d’effectif et développement des talents. Ce recrutement marque une étape importante dans l’ambition du club d’ancrer durablement son projet dans une logique de structuration et de compétitivité à l’échelle internationale.