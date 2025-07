Marco Verratti s’engage à Al-Duhail

Deux ans après son arrivée à Al-Arabi (Qatar), Marco Verratti (32 ans) change de club. Comme nous l’avions révélé, l’international italien (55 sélections, 3 buts) s’est engagé avec Al-Duhail, toujours au Qatar. Et après 4 buts et délivrant 4 passes décisives en 16 matchs de championnat avec Al-Arabi, l’international italien a bel et bien signé dans le club anciennement dirigé par Christophe Galtier, qui a quitté son poste ces dernières semaines.

«Al Duhail a conclu un accord avec le milieu de terrain italien Marco Verratti pour qu’il rejoigne l’équipe première en provenance d’Al-Arabi, ce qui représente un renfort de poids pour l’équipe avant le début de la nouvelle saison. Verratti, 32 ans, est l’un des noms les plus importants du milieu de terrain en raison de sa vaste expérience acquise au cours de sa carrière professionnelle, puisqu’il a déjà joué pour Pescara en Italie et pour le Paris Saint-Germain en France», indique le club qatarien.