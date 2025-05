Manchester United : la Lamborghini d’André Onana a été saisie

Les temps sont durs pour André Onana. En difficulté sportivement avec Manchester United, le gardien de but a vu son Lamborghini Urus, véhicule à plus de 400 000 euros, être saisi par la police mercredi matin à Hale Barns, dans le Grand Manchester, affirme The Sun. Le SUV, conduit par un ami du joueur, a été repéré grâce à une caméra ANPR comme étant non assuré, puis envoyé à la fourrière. Le Camerounais a désormais 14 jours pour prouver sa propriété et son assurance, sous peine de voir le véhicule vendu ou détruit.

Voilà un nouvel incident qui s’ajoute à un contexte extra-sportif déjà compliqué, puisque le joueur de 29 ans avait vu son épouse être victime d’un vol en mars dernier. À noter que ce n’est pas la première fois qu’un joueur de Manchester United se retrouve dans cette situation : Paul Pogba avait vu sa Rolls-Royce saisie en 2021 pour des raisons similaires.