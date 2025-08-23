Vidéo : le premier but de Viktor Gyökeres avec Arsenal

Viktor Gyökeres a enfin brillé. Après des débuts jugés compliqués sur la pelouse de Manchester United, le nouvel attaquant suédois d’Arsenal n’avait pas convaincu malgré la victoire des Gunners (1-0). Ce samedi, il découvrait officiellement l’Etihad Stadium et le public londonien contre Leeds United. Et encore une fois, il n’a pas fait l’unanimité en première période.

Encore critiqué, le Suédois de 28 ans a fait taire tous ses détracteurs après la pause. Lancé dans la profondeur, Gyökeres pouvait partir depuis le côté gauche et slalomer dans la défense adverse, avant de percer la charnière centrale des Peacocks et tromper Lucas Perri. Un compteur but débloqué d’une belle manière et salué par ses nouveaux supporters.