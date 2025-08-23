Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Vidéo : le premier but de Viktor Gyökeres avec Arsenal

Par Samuel Zemour
1 min.
Viktor Gyökeres avec Arsenal @Maxppp
Arsenal 5-0 Leeds

Viktor Gyökeres a enfin brillé. Après des débuts jugés compliqués sur la pelouse de Manchester United, le nouvel attaquant suédois d’Arsenal n’avait pas convaincu malgré la victoire des Gunners (1-0). Ce samedi, il découvrait officiellement l’Etihad Stadium et le public londonien contre Leeds United. Et encore une fois, il n’a pas fait l’unanimité en première période.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
VIKTOR GYÖKERES OUVRE SON COMPTEUR AVEC ARSENAL ET QUEL BUT 🤯

#ARSLEE | #PremierLeague
Voir sur X

Encore critiqué, le Suédois de 28 ans a fait taire tous ses détracteurs après la pause. Lancé dans la profondeur, Gyökeres pouvait partir depuis le côté gauche et slalomer dans la défense adverse, avant de percer la charnière centrale des Peacocks et tromper Lucas Perri. Un compteur but débloqué d’une belle manière et salué par ses nouveaux supporters.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Viktor Gyökeres

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Viktor Gyökeres Viktor Gyökeres
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier