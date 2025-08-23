Menu Rechercher
Ligue 1

Paris FC : Stéphane Gilli regrette les erreurs contre l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Stéphane Gilli, l'entraineur du PFC @Maxppp
Marseille 5-2 Paris FC

Ce samedi après-midi, l’OM s’est imposé largement face au Paris FC (5-2). Un match qui ne reflète pas vraiment la réalité du terrain. Poussifs pendant longtemps, les Marseillais ont su tirer leur épingle du jeu en fin de match. Ayant l’opportunité de revenir à 2-2, le club francilien a laissé filer la défaite à cause de trop nombreuses erreurs techniques. Des fautes regrettables selon Stéphane Gilli, le coach du Paris FC, déçu au coup de sifflet final :

«Il y a trop d’erreurs, on le paye cash mais il y a trop d’erreurs, on a fait de belles choses dans l’utilisation du ballon, on a la balle du 3-2 avec Ilan mais on fait trop d’erreurs individuelles. En fin de match, j’ai fait des changements, je savais que j’allais être déséquilibré mais c’était un choix. On a 5,6 occasions franches, on met deux buts, ils ont 6,7 occasions, ils mettent 5 buts avec un penalty raté. On doit apprendre vite.»

