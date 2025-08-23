Menu Rechercher
Arsenal : Eberechi Eze portera le numéro 10

Par Chemssdine Belgacem
C’est assurément l’un des gros coups du mercato en Premier League. Après cinq saisons de très haut niveau à Crystal Palace, Eberechi Eze a signé ce samedi à Arsenal. Un grand transfert pour l’attaquant de 27 ans, passé par les Gunners dans sa jeunesse. Recruté pour 69 millions d’euros, le natif de Greenwich est très attendu pour ses débuts.

It was only ever Arsenal.

A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️
D’autant plus qu’il portera le numéro 10 sous la tunique du club londonien. Alors qu’il portait déjà ce numéro du côté de Selhurst Park, Eze essayera de montrer qu’il est également noble de porter ce numéro symbolique à Arsenal.

