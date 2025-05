Real Madrid : Carlo Ancelotti admiratif du Barça et de l’Inter

Battu à l’aller comme au retour par Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a dû regarder la compétition depuis sa télévision, lui qui est si habitué à briller sur la scène européenne. En conférence de presse, le manager italien s’est montré admiratif de la prestation de son grand rival national, le FC Barcelone, comme de l’Inter Milan, qui verra Munich le 31 mai prochain.

«J’ai regardé la demi-finale de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et Barcelone, c’était fantastique. Un match équilibré, passionnant… félicitations à l’Inter, mais Barcelone était aussi tout proche de jouer la finale. Celle ci va être très bonne, sans un réel favori entre Paris et l’Inter», a analysé l’ancien entraîneur de l’AC Milan et d’Everton, triple vainqueur de l’épreuve (2014, 2022, 2024). Le match le plus attendu chaque année, qui n’a jamais été aussi indécis ces dernières saisons.