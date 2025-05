Nice : Franck Haise ne s’avoue pas vaincu pour la Ligue des Champions

Nice aurait pu perdre plus gros ce soir. Défaits par Rennes (2-0), dont les enjeux sur cette fin de saison étaient plus moraux que comptables, les Aiglons peuvent quand même encore rêver d’un barrage de Ligue des Champions. Franck Haise l’avait visiblement bien compris après les revers simultanés de Lille, Strasbourg et de l’OL.

«Il y a de la déception mais on est aussi tombé sur un bon adversaire, qui a fait un bon match. Je pense qu’on pouvait rentrer à la pause avec un match nul parce qu’on a eu les occasions, mais leur gardien Brice (Samba) a aussi fait de vrais arrêts. On est tombé sur un bloc bas qui a travaillé, on a manqué de justesse technique… On est déçus, mais il y a d’autres déceptions pour les équipes du haut et on est toujours là pour cette dernière journée», a exprimé le coach niçois au micro de DAZN. Nice reste 4e.