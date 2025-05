Christophe Galtier réagit à la qualification du PSG

Interrogé par une chaîne de télévision qatarienne après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions, Christophe Galtier (58 ans), aujourd’hui sur le banc d’Al-Duhail au Qatar, a partagé sa joie de voir son ancien club rallier ce stade de la compétition pour la deuxième fois de son histoire. Le technicien français estime même que le club de la capitale mérite de remporter la C1.

La suite après cette publicité

«J’étais tellement heureux hier soir quand j’étais devant ma télévision et que j’ai vu tant de personnes que je connais très bien et qui étaient heureuses. C’est bon pour le football français, c’est bon pour les supporters et c’est bon pour un club comme Paris. Et c’est aussi bon pour M. Nasser al-Khelaïfi parce qu’il fait du bon travail chaque jour et je suis content pour lui, je suis aussi content pour le pays. Parce que je pense que Paris, et aussi la France, méritent de gagner la compétition». Le message est passé !