Fenerbahçe : le nouveau show de José Mourinho en conférence de presse

Présent en conférence de presse, José Mourinho a fait du José Mourinho. Interrogé sur ses compositions d’équipe, le technicien portugais a répondu avec beaucoup de sarcasme. «J’ai 25 pièces, je les jette en l’air. Les joueurs qui restent sur la table jouent et ceux qui tombent par terre vont sur le banc. Pendant la semaine, je prends du plaisir, je vais en boite de nuit et quand il faut choisir l’équipe, je lance les pièces, c’est simple», a ainsi lancé le Special One.

Arrivé dans la peau du sauveur à Istanbul, le coach du Fener vit pour l’heure une saison très contrastée. Alors que le titre de champion de Turquie est en passe d’être remporté par l’ennemi juré Galatasaray, Mourinho a également échoué sur la scène européenne avec une élimination en 8es de finale de la Ligue Europa, sans parler de l’élimination en Coupe de Turquie dès les quarts de finale face, là encore, à Galatasaray (1-2).