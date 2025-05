OL : le vestiaire est dévasté après la nouvelle déroute contre Monaco

On disait le week-end dernier que la défaite face à Lens était peut-être celle de trop, celle qui allait condamner l’OL à regarder la Ligue des Champions à la télé la saison prochaine. Même pas, puisqu’en cas de victoire ce soir, les Lyonnais auraient profité des défaites de Nice, Lille, Strasbourg, et donc Monaco, pour s’offrir une finale la semaine prochaine face à Angers. Les joueurs de Paulo Fonseca auront donc 1000 raisons de s’arracher les cheveux ce soir, et Moussa Niakhaté l’avait bien saisi après la défaite lyonnaise contre l’ASM (2-0).

« Il y a eu des décisions arbitrales avec lesquelles je n’étais pas d’accord, mais rien qui remette en cause le score final (…) C’est facile de trouver des excuses, comme la Ligue Europa, mais on a déjà utilisé cet argument pour le derby. Aujourd’hui, on a tout donné, on a réalisé une bonne première mi-temps mais ce match illustre parfaitement la fin de notre saison, avec des erreurs évitables et des décisions mal prises de notre part», déplorait l’international sénégalais.

Lacazette jouera très certainement son dernier match avec l’OL le week-end prochain

Mis en échec à plusieurs reprises par un Philipp Köhn intraitable, le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette ne mettait pas non plus de gants au moment d’évoquer la fragilité mentale de son groupe, et ses limites. «En tant que capitaine, ça me fait mal, je suis triste, déçu pour le club. Chaque défaite, j’ai envie de dire que c’est à cause de nous. Car ça n’a pas toujours été parce que l’adversaire était meilleur que nous», regrettait Lacazette au micro de DAZN, après ce qui était certainement son avant-dernier match avec les Gones.

«C’est nous qui avons donné des buts à chaque match : des coups de pieds arrêtés, qui démontrent un manque d’agressivité, des pertes de balles assez bêtes, et à chaque fois, on relance les autres équipes. C’est ce qui fait mal aujourd’hui : de perdre comme ça. Perdre contre une équipe meilleure ok, mais à chaque fois donner le bâton pour se faire battre, ça fait mal.» Le week-end prochain, l’OL jouera son dernier match face à Angers, officiellement maintenu après sa victoire acquise contre Strasbourg ce soir. Il faudrait un miracle pour que l’OL termine 4e et barragiste, mais une victoire pourrait leur assurer une qualification en C4, voire C3. Un lot de consolation.