PSG : le groupe pour le déplacement à Montpellier avec trois petits nouveaux

Titre de champion acquis, invincibilité manquée depuis le revers à Nice et finale de Ligue des Champions dans le viseur, les deux matches à venir en Ligue 1 contre Montpellier et Angers n’occupent probablement qu’une très faible place dans l’esprit du staff parisien. En témoigne le groupe convoqué pour la réception des Héraultais, plus que remanié avec les absences de Donnarumma, Hakimi, Vitinha, Dembélé, Marquinhos ou encore Willian Pacho.

Si certains joueurs expérimentés sont tout de même du voyage, à l’image de Kvaratskhelia, Goncalo Ramos ou encore Lucas Hernandez, au même titre que les titulaires Désiré Doué et Joao Neves, le groupe est en grande partie composé de titis parisiens qui pourraient faire leurs grands débuts. Ainsi, les jeunes Martin James, Wassim Slama et Quentin Ndjantou pourraient connaitre leurs premières minutes en professionnels, et sont entourés de leurs coéquipiers de la réserve Axel Tape, Yoram Zagué ou encore Senny Mayulu.