L1 : les dates du derby de Paris dévoilées

Ce vendredi, la LFP dévoile petit à petit le calendrier de la Ligue 1 (et de la Ligue 2). On connaît déjà quelques affiches avec notamment la première et la dernière journée du championnat mais aussi les dates du Classique entre le PSG et l’OM. Et à l’instant, l’instance du football français a dévoilé les dates du nouveau derby de Paris.

La suite après cette publicité

Fraîchement monté en Ligue 1, le Paris FC va croiser le fer avec le PSG cette saison. Le match aller, se jouera au Parc des Princes le 4 janvier 2026. Et le match retour, au stade Jean-Bouin juste en face du Parc des Princes, se jouera le 16 mai 2026. Une rencontre en toute fin de saison qui pourrait être déterminante pour les deux équipes avec les enjeux d’une fin de saison.