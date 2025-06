AS Monaco : les coulisses du gros coup Paul Pogba

Ce n’est désormais qu’une question de temps avant que l’AS Monaco annonce le gros transfert de ce mercato estival. Après plusieurs années sans jouer en raison d’une suspension, Paul Pogba va enfin faire son grand retour sur les terrains. Et alors qu’il était annoncé partout dans le monde, de la MLS à l’Arabie saoudite en passant par l’Italie, c’est du côté de la Ligue 1 qu’il va donc tenter de relancer sa carrière. Du haut de ses 32 ans, il espère bien retrouver son niveau d’avant et retrouver l’équipe de France avec l’objectif du Mondial 2026.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Paul Pogba était d’ailleurs du côté de Monaco pour passer la traditionnelle visite médicale. Cette dernière s’est très bien passée. Le Français n’en a pas fini pour autant puisqu’il doit passer, ce samedi, de nouveaux tests physiques avant de signer son contrat de 2 ans. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe fait quelques révélations sur ce deal. L’intérêt de l’ASM pour Pogba ne date pas d’hier. En effet, l’ancien milieu de la Juventus a échangé il y a plusieurs mois déjà avec le coach Adi Hutter. Une discussion constructive qui a donc porté ses fruits.

La suite après cette publicité

Une longue conversation avec Adi Hutter

Le technicien allemand a ainsi pu échanger de vive voix (Pogba s’était rendu à Monaco) pour connaître les réelles motivations du joueur et son aptitude à rapidement se montrer compétitif. Au delà de ses qualités techniques indéniables, l’ASM a surtout été séduit par son leadership naturel et sa grande expérience pour aider un effectif assez jeune et qui a fait des erreurs la saison dernière. Surtout, Adi Hutter réclamait depuis début janvier un renfort au milieu de terrain d’où l’arrivée de Moatasem Al-Musrati. Suspendu jusqu’au 11 mars, Pogba ne cochait pas toutes les cases à ce moment-là.

Mais ce n’est donc plus le cas et il ne manque donc que l’officialisation pour commencer à se pencher sur le sportif. Côté financier, l’ASM n’a pas fait de folies puisque Pogba sera dans la grille salariale du club. Un geste qui montre aussi la volonté du joueur de retrouver les terrains le plus rapidement possible. Et depuis ce vendredi, on sait que Pogba pourrait faire son grand retour face au Havre pour la première journée du championnat. Un retour dans son club formateur plus que symbolique…