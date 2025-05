L’Inter fait face à un énorme dilemme avant la finale face au PSG

« Vingt-deux jours et 496 kilomètres, c’est le temps et la distance qui séparent l’Inter de Munich. » Ce vendredi matin, la Gazzetta dello Sport lançait déjà le compte à rebours de la grande finale de la Ligue des Champions qui opposera l’Inter au Paris Saint-Germain le 31 mai à Munich. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Français et Italiens ne veulent pas se rater. C’est une banalité de lâcher ce constat puisque personne n’a envie de perdre une finale de C1, mais Interistes et Parisiens ont de mauvais souvenirs à chasser.

Une fin de championnat à enjeu pour l’Inter

Côté rouge et bleu, l’objectif est de décrocher le Graal pour la première fois de son histoire et d’effacer la finale perdue en 2020 face au Bayern Munich (0-1), dans le contexte COVID du Final 8 de Lisbonne. Chez les Milanais, il y a déjà trois Ligues des Champions dans la vitrine à trophées, mais les hommes de Simone Inzaghi veulent eux aussi effacer le souvenir d’une finale perdue, celle de 2023 contre Manchester City (0-1). Et pour ce faire, la Gazzetta dello Sport indique que les Nerazzurri ont déjà un plan en tête.

Avant la finale de Munich, l’Inter a trois rencontres au programme : Torino, la Lazio et Côme avant d’affronter, six jours plus tard, le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena. Deuxièmes du classement de Serie A, à trois longueurs du Napoli, à trois journées du terme, les Lombards peuvent encore croire au titre. Contrairement au PSG, qui n’aura que la finale de la Coupe de France comme seul enjeu avant le rendez-vous de Munich, l’Inter doit gérer une fin de championnat tendue. Forcément, un dilemme se pose pour Inzaghi : gérer le temps de jeu de ses ouailles pour ne pas arriver fatigué le 31 mai prochain.

Un savant dosage des temps de jeu à penser

Le quotidien au papier rose nous rappelle par exemple que le coach de l’Inter avait aligné 6 des 11 titulaires de la finale de 2023 face au Torino, une semaine avant la finale d’Istanbul. Cette fois, Inzaghi pourrait devoir aligner bien plus de titulaires si la rencontre contre Côme (dernière journée de Serie A) est décisive pour le titre. Pour faire face à ce dilemme, le quotidien italien assure qu’Inzaghi et son staff ont divisé leur effectif en trois parties. La première regroupe les joueurs devant absolument être remis sur pied. Un groupe dont fait partie Benjamin Pavard (blessé à la cheville), Lautaro Martinez (cuisse gauche) et Davide Frattesi. Concernant ces deux derniers, la prudence est réellement de mise, car l’Inter sait qu’ils ont forcé pour jouer face au Barça alors qu’en temps normal, ils auraient déclaré forfait si ce match n’avait pas eu une telle importance.

Le deuxième groupe concerne les joueurs qui seraient très fatigués. Il s’agit de Marcus Thuram, Alessandro Bastoni et Henrikh Mkhitaryan. Les deux derniers cités devraient être mis au repos ce week-end. Enfin, le troisième groupe concerne les joueurs pas encore « cramés », mais dont le temps de jeu devra être dosé. L’état de forme des pistons Federico Dimarco et Denzel Dumfries sera surveillé et il y a fort à parier pour qu’ils soient ménagés. Idem pour le vétéran Francesco Acerbi (37 ans), qui ne devrait pas jouer les matches contre le Torino et Côme. Enfin, Hakan Calhanoglu et Nicolo Barella se trouvent dans une meilleure forme que leurs partenaires, mais pas question de leur faire jouer les trois matches de Serie A restants.