Dominic Calvert-Lewin quitte Everton libre

Après neuf années passées à Everton, Dominic Calvert-Lewin quitte officiellement le club. L’attaquant anglais, qui sort de quatre dernières saisons compliquées en termes de chiffres (17 buts en 92 matchs), arrivait en fin de contrat cet été chez les Toffees. Il a confirmé son départ sur ses réseaux sociaux.

«Bleu un jour, bleu toujours», s’est-il contenté sur son compte Instagram. International anglais à 11 reprises, pour 4 buts, le joueur de 28 ans s’était affirmé comme l’un des meilleurs neufs de Premier League lors des saisons 2019/2020 puis 2020/2021, avec 13 buts, puis 16. Malgré des rumeurs de transfert chaque été, il était resté à Everton. Il n’avait pas non plus été épargné par les blessures ces dernières saisons (plus de 500 jours d’absence depuis 2021).