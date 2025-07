Everton : Idrissa Gueye signe sa prolongation aujourd’hui

Libre de tout contrat, Idrissa Gueye ne va pas quitter Everton pour autant. Comme nous vous l’indiquions il y a quelques jours, le milieu de terrain de 35 ans va prolonger son contrat chez les Toffees.

Nous sommes d’ailleurs en mesure de vous affirmer que l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain va parapher son nouveau bail d’un an (plus une autre année en option) ce vendredi ou demain au plus tard.