Amine Adli file à Bournemouth

Par Jordan Pardon
1 min.
Adli @Elhadjiloum

Comme nous vous le révélions, Amine Adli s’est officiellement engagé avec Bournemouth. L’attaquant marocain de 25 ans a signé un contrat jusqu’en 2030. Leverkusen, qui l’avait acheté 7,5 millions d’euros à Toulouse en 2021, va récupérer 21 millions d’euros, plus 9 de bonus dans l’opération.

AFC Bournemouth 🍒
Amine Adli.

#afcb’s first-ever Moroccan international ❤️ 🇲🇦
«L’AFC Bournemouth est ravi d’annoncer la signature de l’international marocain Amine Adli en provenance du club de Bundesliga, le Bayer Leverkusen. L’ailier rejoint le club pour un contrat de cinq ans et rejoindra l’équipe d’Andoni Iraola avant le match du week-end contre les Wolves», indique le communiqué des Cherries. Adli sera le premier international marocain à porter le maillot du club anglais.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Bournemouth
Leverkusen
Amine Adli

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Amine Adli Amine Adli
