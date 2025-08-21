Amine Adli file à Bournemouth

Comme nous vous le révélions, Amine Adli s’est officiellement engagé avec Bournemouth. L’attaquant marocain de 25 ans a signé un contrat jusqu’en 2030. Leverkusen, qui l’avait acheté 7,5 millions d’euros à Toulouse en 2021, va récupérer 21 millions d’euros, plus 9 de bonus dans l’opération.

«L’AFC Bournemouth est ravi d’annoncer la signature de l’international marocain Amine Adli en provenance du club de Bundesliga, le Bayer Leverkusen. L’ailier rejoint le club pour un contrat de cinq ans et rejoindra l’équipe d’Andoni Iraola avant le match du week-end contre les Wolves», indique le communiqué des Cherries. Adli sera le premier international marocain à porter le maillot du club anglais.