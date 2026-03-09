Menu Rechercher
Le PSG et Jordan dévoilent le maillot « Night Edition »

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand dévoilent le maillot Night Edition ! @Maxppp

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont dévoilé ce lundi le maillot « Night Edition », nouvelle pièce de la collection du même nom. Nouvelle étape du partenariat exclusif entre le club parisien et la marque américaine, cette quatrième tunique de la saison 2025/2026 rend hommage à la nuit parisienne. Son motif imprimé s’inspire notamment des jeux de lumière et de l’énergie du Trocadéro, l’un des lieux emblématiques de la capitale.

Paris Saint-Germain
Un nouveau chapitre qui rend hommage à l’énergie électrique de notre ville !

Le maillot Night Edition ✨ #PSGxJordan
Ce maillot a été conçu à partir de captations réalisées sur place grâce à une caméra 360°, afin de créer un effet de distorsion et de mouvement sur le design final. Pour accompagner ce lancement, Jordan Brand, Snipes et le PSG organiseront ce mercredi 11 mars au Palais de Tokyo une expérience immersive ouverte au public, intitulée « Chrome Cage », pour permettre aux visiteurs de tester leur créativité balle au pied.

