Coup de couteau, joueur hospitalisé… une bagarre éclate après un match U20

Un drame a assombri une nouvelle fois le monde du football ce week-end. En effet, de nombreux incidents ont vu le jour à la fin du match des moins de 20 ans entre le RFC Toulon et le FC Avignon hier. Celui-ci a d’ailleurs tourné au chaos. Au moment où les Toulonnais se trouvaient encore aux vestiaires après une large victoire de leur part à domicile (3-0), un supporter, frère d’un joueur, est descendu des tribunes pour agresser un Avignonnais avec un couteau comme expliqué par Var Matin. « Le mec a sorti une lame et a planté le joueur au niveau de l’aine. La plaie était impressionnante, avec beaucoup de sang. Je veux souligner que les dirigeants d’Avignon ont été exemplaires dans leur attitude pour éviter que la situation ne dégénère. On a appelé les pompiers et la police » a témoigné un dirigeant de Toulon auprès de la source.

Grièvement blessé, le jeune joueur a donc été transporté à l’hôpital en urgence, son pronostic vital n’étant toutefois pas engagé comme explique le média local. Le commissaire de police, Patrice Buil, a ensuite donné des nouvelles, trop peu explicatives. « On ne connaît pas l’origine exacte de la rixe. Pour l’instant, on sait seulement qu’il s’agit du frère d’un des joueurs de Toulon qui a agressé un joueur d’Avignon ». À l’heure actuelle, l’auteur de l’agression et son frère ont été placés en garde à vue. Une enquête a même été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits.