L’Espagne tape du poing sur la table et refuse de jouer au Qatar

La crise qui secoue aujourd’hui le Moyen‑Orient dépasse de loin une simple flambée de tensions diplomatiques et s’apparente à une véritable guerre régionale, avec des implications directes sur la sécurité internationale. Depuis samedi dernier, une offensive militaire coordonnée menée par les États‑Unis et l’Israël a frappé en profondeur l’Iran, visant des infrastructures militaires et politiques clés, entraînant la mort de milliers de personnes civiles et militaires et la déstabilisation de vastes régions urbaines. En réaction, l’Iran a lancé une série de représailles d’une ampleur inédite, tirant des centaines de missiles balistiques et des milliers de drones non seulement vers Israël, mais aussi vers plusieurs États du Golfe, dont le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahreïn ou encore le Koweït, qui abritent des bases militaires américaines, alors que le Liban est aussi massivement touché par l’armée israélienne. Les systèmes de défense aérienne de ces pays interceptent massivement les projectiles, mais des interceptions ont parfois laissé des débris ou des explosions perceptibles dans des zones civiles, ponctuant la vie quotidienne de sirènes et d’alertes continues pour les populations locales. La mort de l’ayatollah Ali Khamenei dans les frappes alliées a encore exacerbé les tensions, plongeant la région dans une dynamique de guerre totale où chaque pays est potentiellement une cible ou impliqué dans les opérations militaires en cours, avec des dizaines de milliers de civils déplacés et des infrastructures vitales fragilisées dans plusieurs États du Moyen‑Orient.

Au cœur de cette tempête géopolitique, le sport n’est pas épargné et la Finalissima 2026 illustre parfaitement le choc entre ambitions sportives et réalités sécuritaires. Prévue le 27 mars au Lusail Stadium, la rencontre entre l’Espagne et l’Argentine, qui devait symboliser l’union entre champions d’Europe et d’Amérique du Sud, a vu les compétitions locales au Qatar être suspendues par la fédération qatarie de football, paralysant tous les championnats nationaux. Plusieurs joueurs étrangers et membres des clubs qataris ont quitté le pays au plus fort des attaques, craignant pour leur sécurité et celle de leurs proches. L’espace aérien du Golfe a été fermé à plusieurs reprises, perturbant fortement les vols commerciaux et forçant certains rapatriements, tandis que le débat sur la tenue de cette grande finale de football se cristallise autour de l’incertitude persistante sur la sécurité aérienne et terrestre. Dans ce climat instable, des options alternatives pour accueillir l’événement ont resurgi selon la presse argentine et espagnole. Des stades historiques européens comme le Wembley Stadium, le Parc des Princes, le Stadio Olimpico, le Stade de France ou le Santiago Bernabéu jusqu’à des arènes modernes aux États-Unis, dont Miami, éloignant temporairement le débat de Doha.

La Roja dit à Doha

Face à cette situation explosive, l’Association des footballeurs espagnols a décidé de prendre une position ferme, s’élevant avec force contre l’idée de disputer un match dans une zone qui, selon elle, n’est pas sécurisée. Dans un communiqué publié cette semaine, l’AFE a clairement exprimé son rejet catégorique de jouer au Qatar tant que la stabilité n’est pas assurée, appelant ouvertement les instances du football international à changer de lieu. « En aucun cas, elle ne doit se jouer dans une zone de conflit afin de ne pas mettre en danger l’intégrité de nos collègues », affirme l’organisation, pointant du doigt les risques liés à des zones aériennes susceptibles d’être ciblées sans préavis. L’AFE met également en avant la nécessité de préserver la cohérence avec les mesures prises par les gouvernements, soulignant qu’il serait incompréhensible d’envoyer des joueurs et des joueuses dans une zone que plusieurs États déconseillent à leurs propres citoyens. Cette prise de position a été renforcée par les déclarations de certains cadres de la sélection nationale espagnole, dont Luis de la Fuente, qui ont appelé à l’exploration de solutions alternatives pour garantir la sécurité des athlètes tout en préservant l’esprit sportif de la rencontre. « La solution, si j’ai bien compris, serait de trouver un autre lieu si possible, en attendant que le match puisse se jouer là-bas. Je crois que c’est dans cette direction que s’orientent les négociations. On y travaille à tous les niveaux », a déclaré le sélectionneur espagnol.

De son côté, le Qatar, malgré les tensions, a multiplié les signaux d’apaisement pour ne pas renoncer à accueillir la Finalissima, considérant l’événement comme un engagement international à honorer. Les autorités qataries ont partiellement rouvert leur espace aérien pour des vols civils limités, affirmant leur capacité à assurer la sécurité du territoire après avoir intercepté plusieurs drones et missiles dirigés vers Doha. Elles mettent en avant la capacité opérationnelle de leurs forces armées à protéger l’émirat et insistent sur le fait qu’aucune victime civile n’a été signalée lors des attaques récentes. La compagnie aérienne Qatar Airways a notamment assuré ce samedi que les vols à destination et en provenance de Londres (LHR), Paris (CDG), Madrid (MAD), Rome (FCO) et Francfort (FRA) étaient maintenus. Cette détermination de maintenir le cap sur l’organisation du match s’inscrit dans une logique de préservation de leur rôle sur la scène sportive mondiale, notamment après avoir accueilli des compétitions majeures par le passé. Toutefois, cette position fait face à une opposition croissante, surtout de la part de l’AFE et d’autres fédérations qui estiment que la sécurité doit primer sur toute considération sportive ou contractuelle. La tension reste palpable entre une volonté qatarie de ne rien lâcher et une demande espagnole, renforcée par celle de plusieurs acteurs du football international, de relocaliser l’événement, laissant planer un doute significatif sur l’avenir immédiat de cette grande affiche avant la Coupe du Monde 2026 en terres nord-américaines.