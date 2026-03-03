Menu Rechercher
Finalissima

Paris distancé par la concurrence pour accueillir la Finalissima ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
messi @Maxppp

Alors que le Qatar devait initialement accueillir la Finalissima 2026 opposant l’Espagne, championne d’Europe, à l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, le 27 mars au Lusail Stadium, le contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient pourrait totalement rebattre les cartes. Selon les dernières informations de RNE Deportes, la tenue de la rencontre au Qatar apparaît désormais incertaine, plusieurs activités sportives étant suspendues dans le pays en raison des tensions régionales. Face à cette situation, les instances du football international étudient activement des solutions alternatives afin de maintenir cette affiche très attendue entre les champions d’Europe et d’Amérique du Sud.

Plusieurs grandes villes se positionnent pour récupérer l’événement, mais alors que Paris semblait bien partie dans la course, la capitale française serait aujourd’hui distancée par la concurrence, selon la presse argentine. Parmi les options évoquées beaucoup plus crédibles figurent notamment le Santiago Bernabéu à Madrid, le Wembley Stadium à Londres, le Stadio Olimpico de Rome ou encore le Hard Rock Stadium à Miami. Malgré le prestige du Parc des Princes ou du Stade de France, la Ville Lumière ne ferait pas partie des priorités actuelles dans les discussions menées entre la CONMEBOL et l’UEFA, qui doivent rapidement trancher afin de sécuriser l’organisation de la Finalissima 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
