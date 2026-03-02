La Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine finalement à Paris ?

Alors que le Qatar doit accueillir la Finalissima masculine 2026 opposant l’Espagne, championne d’Europe, à l’Argentine, championne d’Amérique du Sud, le 27 mars 2026 au stade emblématique de Lusail, le contexte géopolitique actuel pourrait totalement rebattre les cartes. Selon les dernières informations de «RNE Deportes», d’autres destinations seraient actuellement envisagées.

En effet, le média espagnol indique qu’au regard de la situation géopolitique actuelle, il est peu probable que la finale se joue au Qatar. Dès lors, Paris, Rome, Londres, Miami et Madrid pourraient finalement accueillir l’événement. Affaire à suivre…