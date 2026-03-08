Kylian Mbappé en couple avec une superstar

Ce n’est plus un secret pour personne : Kylian Mbappé a été aperçu en train d’embrasser l’actrice de la série Elite, Ester Expósito, à Paris, devant la Tour Eiffel. Sur les réseaux sociaux, les images ont immédiatement fait le buzz et les publications de l’actrice sont inondées de commentaires des fans de Mbappé, qui partagent des photos du Champion du Monde 2018.

Des rumeurs circulent désormais selon lesquelles Mbappé et Ester Expósito seraient en couple d’après Marca. Plusieurs médias internationaux évoquent un dîner qu’ils ont partagé à Paris, alimentant les spéculations. Les images montreraient les deux stars dans une attitude très complice et proche, mais aucun des deux n’a pour l’instant commenté. Il faudra donc attendre pour savoir s’il s’agit réellement d’une relation ou simplement d’un dîner entre amis. Les internautes s’amusent, ironisant qu’il ne manquait plus que le permis de conduire pour que l’amour roule entre Mbappé et Expósito.