Man City : la suspension est tombée pour Pep Guardiola

Selon les informations de Sky Sports, Pep Guardiola a écopé d’une suspension de deux matches de banc après son carton jaune reçu, lors de la victoire (3-1) sur la pelouse de Newcastle en FA Cup. L’arbitre Sam Barrott avait ainsi sanctionné le technicien catalan pour ses protestations après un contact entre Kieran Trippier et Jérémy Doku. Il s’agit du sixième avertissement reçu cette saison par Guardiola, un seuil qui entraîne automatiquement une suspension de deux rencontres pour les entraîneurs selon les règlements disciplinaires de la FA. Cette sanction empêchera donc Guardiola d’être présent sur la ligne de touche contre West Ham en Premier League, ainsi que lors du quart de finale de la FA Cup prévu début avril.

En revanche, l’ancien coach du FC Barcelone pourra diriger son équipe durant la finale de la League Cup, programmée le 22 mars contre Arsenal. Le règlement prévoit que les finales des compétitions nationales ne sont pas concernées par les suspensions automatiques liées à l’accumulation de cartons jaunes pour les membres du staff technique. En conférence de presse, Pep Guardiola avait choisi l’ironie et l’humour en guise de réponse, affirmant détenir désormais « le record du manager avec le plus de cartons jaunes» d’Angleterre. A noter que depuis la saison 2019/2020, il a reçu près de 14 avertissements, autant que Marco Silva.