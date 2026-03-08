AC Milan : la sortie franche de Massimiliano Allegri sur son avenir

Après le renvoi de Sergio Conceicao de l’AC Milan l’été dernier, le club lombard a décidé de ramener un ancien de la maison : Massimiliano Allegri. Onze ans après son départ, le coach italien avait pour mission de remettre les Milanais en Coupe d’Europe après une saison compliquée. Parfois critiqué pour son jeu, le coach de 58 ans n’en reste pas moins un spécialiste du football italien, comme en témoigne sa deuxième place au classement en championnat avec Milan cette saison.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son avenir à Milan, Allegri a expliqué qu’il était très heureux à l’idée de rester du côté de San Siro : «je suis lié à Milan jusqu’en 2027 ; l’avenir, c’est demain. Je suis heureux ici, très heureux. Nous avons entamé un long chemin, et le club travaille à l’avenir de l’équipe. Mais en attendant d’atteindre cet objectif, nous devons rester concentrés sur le présent.»