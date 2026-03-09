CdM 2026 : la FIFA aurait refusé la demande de report de l’Irak

La situation belliqueuse du Moyen-Orient continue de mettre la FIFA dans l’embarras à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Alors que la participation de l’Iran est menacée en raison des bombardements américains et israéliens, l’Irak, directement touché par le conflit dans la région, rencontre aussi de grandes difficultés avec sa sélection nationale. En effet, selon les informations du média Arab News, la fédération irakienne aurait demandé à la FIFA de reporter son match de barrage intercontinental prévu le 31 mars contre le vainqueur de Bolivie-Suriname.

De plus, le média précise que l’option de se rendre en Turquie par la route (25 heures de trajet) ou de prendre un vol international a été rejetée par la grande instance du football. Plus les heures passent, plus la situation sportive des Lions de la Mésopotamie reste plus que jamais incertaine. « La FIFA et la Confédération asiatique de football sont pleinement informées de l’évolution de la situation de notre équipe, a déclaré l’équipe nationale irakienne dans un communiqué. En raison de la fermeture de l’espace aérien, notre sélectionneur, Graham Arnold, est dans l’impossibilité de quitter les Émirats arabes unis. De plus, plusieurs ambassades demeurent fermées, empêchant ainsi de nombreux joueurs et membres de l’encadrement d’obtenir un visa pour le Mexique », avait déclaré la fédération cette semaine.