CdM 2026 : la participation de l’Irak également menacée

Alors que l’Irak est censé disputer un barrage de Coupe du monde le 31 mars prochain contre le vainqueur du match opposant la Bolivie au Suriname, les Lions de la Mésopotamie peuvent également profiter d’un possible retrait de l’Iran. En effet, la situation géopolitique de l’Iran pourrait remettre en cause la participation de l’Iran à la Coupe du Monde 2026 et donc profiter à l’Irak qui serait directement qualifié pendant que les Émirats arabes unis seraient reversés en barrages.

Néanmoins, ce n’est pas si clair que cela. Comme le rapporte The Sun, l’espace aérien irakien est actuellement fermé et pour au moins 4 semaines. Ce qui veut dire que 40% de l’équipe ne pourrait pas voyager tandis que le coach Graham Arnold est bloqué au Qatar suite à l’annulation des vols dans la région. De plus certains joueurs et membres du staff n’ont pas de visa pour le Mexique et les États-Unis.