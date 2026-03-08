Paris FC : Antoine Kombouaré ravi de la prestation de ses joueurs contre l’OL

Le Paris FC a longtemps cru arracher la victoire au Groupama Stadium. Opposé à l’OL pour fermer cette 25e journée de Ligue 1 (1-1), le club parisien a fait plus que tenir tête à la formation de Paulo Fonseca, ouvrant même le score en seconde période grâce à Marshall Munetsi et ne passant pas loin à plusieurs reprises du break. Mais les Parisiens ont finalement été repris dans le temps additionnel suite à un penalty de Corentin Tolisso. Pas de quoi faire dégoupiller Antoine Kombouaré, satisfait de la prestation de son groupe.

« Je veux parler de performance collective ce soir. Il y a des joueurs qui sortent du lot, mais grâce à une énorme performance collective. On a été un peu en difficulté en première mi-temps, mais j’ai beaucoup aimé la deuxième. On a joué pour se créer des occasions et on n’est pas loin de ce deuxième but qui aurait tué le match. J’ai été fier de ce que j’ai vu. C’est très dur de sortir quelqu’un du lot, car tout le monde a fait un grand match et je pense que (Kevin) Trapp a passé une soirée assez tranquille malgré un bloc bas. J’adore la compétition et je cherche à donner ça à mes joueurs, marquer des buts et faire soulever un stade. On n’était pas loin de créer l’exploit, je suis fier de ça. On doit encore améliorer des choses, notamment sur les pertes de balle. J’espère maintenant un grand match contre Strasbourg. J’attends déjà mes joueurs au tournant dimanche prochain », a-t-il assuré sur les antennes de Ligue 1+.