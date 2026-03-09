OL : Rémi Himbert en passe de signer son premier contrat professionnel

Révélation lyonnaise de ces dernières semaines, Rémi Himbert s’apprête à franchir une étape importante dans sa jeune carrière. L’attaquant de 18 ans va prochainement signer son premier contrat professionnel avec l’OL selon RMC Sport. Un accord a été trouvé entre les deux parties pour un bail de trois ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Une récompense logique pour le jeune talent formé au club, qui a su se faire une place dans le groupe professionnel ces dernières semaines.

Auteur de débuts prometteurs avec l’équipe première, Himbert compte déjà trois buts en neuf apparitions. Le jeune attaquant s’est notamment illustré en trouvant le chemin des filets face au PAOK Salonique, avant d’enchaîner avec une semaine particulièrement réussie ponctuée de deux nouvelles réalisations : l’une au Vélodrome contre l’OM, l’autre face à Lens en Coupe de France. Des performances qui ont convaincu l’OL de sécuriser l’avenir de l’un de ses espoirs les plus prometteurs.