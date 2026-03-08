Manchester United explore une piste inattendue en Premier League

Manchester United explore plusieurs pistes pour renforcer son aile gauche lors du prochain mercato estival, et un nom plutôt inattendu aurait récemment émergé : celui de… Marcus Tavernier. L’ailier de Bournemouth figure désormais sur la short-list des Red Devils, aux côtés de profils plus connus comme Morgan Gibbs-White ou encore Yan Diomandé. Une option surprenante au regard de ses statistiques cette saison, avec seulement 6 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues.

Mais Tavernier a marqué les esprits du côté d’Old Trafford lors de la 16e journée de Premier League. Lors de cette rencontre face à Manchester United, l’ailier de 26 ans avait livré une prestation très remarquée, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Une performance qui aurait particulièrement attiré l’attention des recruteurs mancuniens, toujours à la recherche de profils capables d’apporter de la percussion sur les ailes. Afaire à suivre…