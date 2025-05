Arsenal répond au Real Madrid pour William Saliba

William Saliba devrait être l’un des feuilletons du prochain mercato estival, mais Arsenal compte bien spoiler la fin et rapidement mettre fin au suspense. En effet, le Real Madrid a largement été critiqué pour ne pas avoir recruté dans le secteur défensif tout au long de la saison, ce qui leur a couté beaucoup de désillusions. Mais avec l’arrivée très probable de Xabi Alonso sur leur banc cet été, les Merengues vont, sauf surprise, attirer Trent Alexander-Arnold et aimeraient également un autre taulier en défense centrale.

Alors, le nom de William Saliba a largement été mis en avant par la presse madrilène pour en faire le nouveau patron de l’arrière-garde madrilène. En mars dernier, l’international français assurait déjà être «heureux ici, il me reste encore deux ans et demi de contrat et je veux vraiment continuer ici. Il n’y en a pas encore eu de discussions sur un nouveau contrat, mais il n’y a pas d’urgence. Je suis heureux ici. C’est tout. Je veux gagner de grandes choses avec Arsenal. Si tu quittes ce club et que tu ne gagnes rien, les fans t’oublieront. Bien sûr que je veux gagner de grandes choses ici».

William Saliba a fait son choix

Et selon les informations de The Atletic, les Gunners ont d’ailleurs écouté les demandes du défenseur central de 24 ans puisque la direction a ouvert des discussions sur un nouveau contrat pour le Français. Conscient de l’intérêt du Real Madrid, et d’autres clubs européens, le directeur sportif Andrea Berta a eu des discussions avec le camp de l’ex-stéphanois dans le but de prolonger son contrat, actuellement jusqu’en 2027. Les Londoniens n’ont pas encore fait d’offre, mais cela viendra lorsque les discussions progresseront et qu’un accord sera trouvé.

De son côté, William Saliba, bien qu’il soit très heureux sous les ordres de Mikel Arteta, souhaiterait une revalorisation digne de son statut et de l’intérêt que lui porte le Real Madrid. Le défenseur aux 49 apparitions cette saison devrait ainsi poursuivre l’aventure en Angleterre, pendant que le Real Madrid devrait se tourner vers Dean Huijsen. Le défenseur central espagnol de Bournemouth, a une clause à 58 millions d’euros, et pourrait faire oublier Saliba, déterminé à aller chercher un titre avec les Gunners la saison prochaine.