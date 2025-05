Le Real Madrid change encore d’avis pour son mercato !

L’été devrait être animé à Madrid. Du moins, c’est ce qu’espèrent les fans et les journalistes, qui souhaitent que la direction renforce de façon conséquente l’équipe. Une chose est sûre pour le moment, c’est Xabi Alonso qui devrait s’asseoir sur le banc de touche madrilène. Il bénéficiera de l’arrivée de Trent Alexander-Arnold, mais nul doute qu’il voudra aussi avoir son mot à dire sur le mercato. L’ancien milieu du club et de la sélection espagnole aurait notamment déjà suggéré à la direction de recruter Jonathan Tah ainsi qu’un numéro 9, de préférence Viktor Gyokeres.

Et selon Relevo, il insiste pour Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad et de la Roja qu’il veut absolument avoir sous ses ordres. Mais le Real Madrid a changé d’avis : le club n’est pas spécialement chaud pour enrôler un nouveau milieu, faisant déjà confiance à ceux qui sont présents dans l’effectif. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni notamment sont considérés comme des piliers pour l’avenir. De plus, le futur du milieu basque devrait plutôt s’écrire du côté d’Arsenal…

Adieu Saliba ?

Un premier dossier bouclé donc, et ce alors que tout le monde était convaincu que le club de la capitale espagnole allait renforcer son entrejeu lors du mercato estival. Et ce n’est pas tout, puisqu’il y a un autre dossier où les Madrilènes ont changé d’avis : la défense centrale. Rassurez-vous amis merengues, le club compte toujours renforcer son arrière-garde. Mais la priorité a changé.

Marca indique désormais que William Saliba ou Ibrahima Konaté, un temps suivis, ne seront pas recrutés cet été. Le Real Madrid les apprécie, mais attendra éventuellement de voir s’il pourra les enrôler en fin de contrat au terme de leur contrat respectif (2027 pour le Gunner et 2026 pour le Red). C’est Dean Huijsen qui est la priorité pour cet été, et le défenseur central espagnol de Bournemouth a une clause à 58 millions d’euros. Affaire à suivre…