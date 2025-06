Barça : Joan Laporta fracasse l’Athletic dans le dossier Williams

C’est la guerre. Plus tôt ce mercredi, la presse espagnole expliquait que la direction de l’Athletic, souhaitant se venger du FC Barcelone et de son intérêt pour Nico Williams, était allée jusqu’à Madrid afin de demander des documents sur les dernières opérations financières du Barça. Objectif ? Prouver que le Barça n’est pas dans les clous du fair-play financier de la Liga et qu’il ne devrait pas pouvoir recruter Williams.

Interrogé par les médias, le président barcelonais Joan Laporta a tenu à s’exprimer sur ce sujet. « Je le dis avec du respect, mais que chacun s’occupe de ses affaires. Je ne comprends pas que l’Athletic aille parler du Barça à la Liga. Je pense qu’ils n’ont pas à faire ça, mais bon, ils font ce qu’ils veulent », a indiqué le dirigeant blaugrana. Bonne ambiance.