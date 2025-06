Mondial des Clubs : le Borussia Dortmund et Fluminense se qualifient pour les huitièmes

Troisième et dernière journée de la phase de poules dans ce Groupe F ce soir, avec de l’enjeu puisque personne n’était encore qualifié. Le Borussia Dortmund, deuxième au coup d’envoi, défiait Ulsan HD et les Allemands ont fait le boulot en s’imposant 1-0 contre les Coréens grâce à un but de Svensson peu après la demi-heure de jeu. Les Marsupiaux terminent leader et défieront le deuxième du groupe E en huitièmes, alors que les Asiatiques finissent bon dernier.

Dans l’autre match, on avait un duel entre Fluminense et les Mamelodi Sundowns. Un choc qui s’est conclu sur un triste 0-0, et ce point du match nul permet à la formation brésilienne de se qualifier en tant que deuxième du groupe et défier le premier du groupe E lors du prochain tour.

Le classement de la phase de poules de la Coupe du Monde des Clubs 2025.

