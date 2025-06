Euro Espoirs : la France plie face à l’Allemagne et est éliminée en demi-finale

Cette fois-ci, la marche était beaucoup trop haute pour les hommes de Gérald Baticle. Face au favori allemand, qui n’avait pas encore perdu une seule rencontre de la compétition, la tâche s’annonçait déjà très compliquée pour une équipe de France qui n’avait montré que peu de garanties sur le plan technique. Et très vite, la classe d’écart qui séparait les deux équipes s’est montrée brutale.

Sur une perte de balle de Magassa après une passe imprécise, les jeunes allemands déroulent un contre éclair, qui voit Weiper marquer le premier but de la rencontre (1-0, 7e) sur la première opportunité des coéquipiers de Woltemade. Étouffants au pressing, les Allemands ont privé les offensifs français de ballons, grâce notamment à l’activité monumentale d’Eric Martel dans le cœur du jeu. Quelques minutes après l’ouverture du score, Magassa va à nouveau perdre une précieuse munition à l’entrée de la surface, que le meilleur buteur Nick Woltemade va concrétiser en deux temps (2-0, 14e).

La muraille Noah Atubolu

Tranquillement en tête, la Mannschaft va laisser le contrôle du ballon à une équipe française en manque d’inspiration, qui vont cependant peu à peu trouver des failles dans cette solide défense germanique. Si Abline manque le cadre de la tête (37e), c’est le premier d’une longue série d’arrêts du jeune portier de Fribourg Noah Atubolu qui va empêcher Thierno Barry de réduire l’écart (46e).

La suite de la rencontre va être une pluie de contres. Et des deux côtés les gardiens vont briller, d’abord Restes sur une tentative à bout portant de Woltemade (66e), puis deux minutes plus tard, c’est Atubolu qui repousse magnifiquement une tête de Thierno Barry (68e). En fin de rencontre, Brajan Gruda est venu aggraver une marque déjà lourde pour des Bleus qui se sont battus jusqu’au bout, après un décalage subtil de Paul Wanner (3-0, 90+5e). La France passe à nouveau au travers d’une demi-finale chez les espoirs, et maintient la triste série de 24 ans sans finale dans un Euro.