Trent Alexander-Arnold annonce son départ de Liverpool !

Les dernières semaines ont été joyeuses du côté de Liverpool. Sacré champion d’Angleterre pour la 20e fois de son histoire après un exercice dominé de bout en bout, le club des bords de la Mersey a pu se satisfaire de deux prolongations importantes. Légendes du club, Mohamed Salah et Virgil van Dijk ont étendu leur bail dernièrement et il ne manquait plus que celle d’un autre cadre : Trent Alexander-Arnold.

Néanmoins, en ce qui concerne l’international anglais (33 capes, 4 buts), la situation est bien plus compliquée. Annoncé de longue date au Real Madrid et n’exprimant pas le désir de continuer avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold va donc quitter le club où il a tout connu. Lancé en 2016, le latéral droit de 26 ans s’est exprimé dans une vidéo et un long communiqué sur les raisons de cette décision.

TAA vise un nouveau défi

Formé à Liverpool depuis 2004 et son arrivée au club à 6 ans, Trent Alexander-Arnold a décidé de mettre fin à une page de 20 ans marquée par 9 trophées dont la Ligue des Champions 2019 et les Premier League 2020 et 2025. En disputant 352 matches avec les Reds pour 23 buts et 92 offrandes, le latéral droit a obtenu sa place parmi les légendes du club anglais mais a toutefois décidé de choisir un nouveau challenge.

«Après 20 ans au Liverpool Football Club, il est maintenant temps pour moi de confirmer que je partirai à la fin de la saison. C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que je n’ai jamais prise dans ma vie. Je sais que beaucoup d’entre vous se sont demandé pourquoi ou ont été frustrés que je n’en ai pas encore parlé, mais j’ai toujours eu l’intention de me concentrer pleinement sur les meilleurs intérêts de l’équipe, qui étaient de sécuriser le numéro 20.Ce club a été toute ma vie, tout mon univers, pendant 20 ans. Depuis l’Académie jusqu’à aujourd’hui, le soutien et l’amour que j’ai ressentis de tous, à l’intérieur comme à l’extérieur du club, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je vous serai éternellement reconnaissant», a-t-il commencé.

Il a ensuite conclu en affirmant son amour pour les Scousers tout en mettant en avant sa volonté de partir sur un nouveau défi : «mais je n’ai jamais rien connu d’autre et cette décision consiste à vivre un nouveau défi, à sortir de ma zone de confort et à me dépasser tant sur le plan professionnel que personnel. J’ai donné tout ce que j’avais chaque jour passé dans ce club, et j’espère que vous avez l’impression que je vous ai rendu la pareille pendant mon séjour ici. Du fond du cœur, je remercie tout le monde – mes entraîneurs, mes managers, mes coéquipiers, le personnel et nos incroyables supporters – pour ces 20 dernières années. J’ai eu la chance de vivre mes rêves ici et je ne tiendrai jamais pour acquis les moments précieux que j’ai eu la chance de vivre avec vous tous. Mon amour pour ce club ne s’éteindra jamais.» Le Real Madrid s’en frotte déjà les mains…