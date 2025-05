Noham Kamara, Ibrahim Mbaye, Axel Tape… à quoi peuvent s’attendre les Titis du PSG ?

Qualifié pour les finales de Coupe de France et de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, d’ores et déjà champion de France, entre plus que jamais dans une phase de gestion des temps de jeu pour les deux matches de Ligue 1 qu’il reste à jouer (contre Montpellier et Auxerre). L’opportunité pour les Titis parisiens de faire leur apparition ? Présent en conférence de presse, ce vendredi, Luis Enrique a commencé par rappeler son positionnement vis-à-vis des plus grands talents du club de la capitale. «Notre effectif démontre l’idée du staff, nous voulons donner des chances aux Titis, mais cela ne veut pas dire offrir du temps de jeu au PSG, l’une des meilleures équipes du monde. Il faut avoir le niveau. Ils ont l’avantage de connaitre le club, la culture. Il y a une préférence pour les Titis par rapport à un jeune étranger. Il y a un bon équilibre, mais les Titis doivent avoir un niveau qui correspond à ce qu’attend le club. Ce sera difficile pour tous de faire carrière au PSG, mais ils auront des opportunités, notre mentalité est d’ouvrir l’équipe à des joueurs maison». Un message fort et encourageant qui pourrait d’ailleurs rapidement se concrétiser par des faits.

Ibrahim Mbaye et Noham Kamara impressionnent

Appelés par Luis Enrique pour le déplacement à Montpellier lors de la 33e journée de Ligue 1, Noham Kamara, Axel Tape, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Wassim Slama ou encore Martin James pourraient ainsi avoir une belle opportunité de s’illustrer, pour certains, voire de confirmer les belles promesses entrevues, pour d’autres. Dès lors, si Roméo Garnier, buteur de 16 ans, a lui signé son premier contrat professionnel avec l’Ajax Amsterdam et que Mahamadou Sangaré, attaquant de 18 ans, est en passe de filer à l’anglaise du côté de Manchester City, les autres pépites franciliennes comptent bien profiter de cette fin de saison particulière pour se montrer, à commencer par Ibrahim Mbaye. Déjà habitué du groupe professionnel parisien avec 8 apparitions en Ligue 1, le jeune ailier droit de 17 ans poursuit son apprentissage du très haut niveau. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la formation du PSG, le natif de Trappes - gêné par les blessures cette saison et redescendu en U19 au printemps dernier - est aujourd’hui déterminé à l’idée de se faire une place dans la cour des grands. Une ambition légitime au regard des qualités intrinsèques du franco-sénégalais.

Dans son sillage, Noham Kamara poursuit lui son incroyable ascension. Repéré par le staff de Luis Enrique lors d’un match U19 contre Lens, le défenseur de 18 ans, passé par Torcy, a depuis signé un contrat stagiaire avec le club de la capitale. Intégré au groupe pro le mois dernier, le gamin de Meaux a même eu le droit à ses premières minutes sous la tunique francilienne, le week-end dernier contre Strasbourg. Entré en jeu à la place de Lucas Hernandez, Kamara a finalement livré une seconde période plus qu’encourageante dans un rôle inédit de latéral gauche. Capable d’évoluer dans une position de 6 ou de 8, le droitier d’1m83 est aujourd’hui promis à un très bel avenir. Un constat également applicable à un certain Axel Tape. Appartenant à la génération 2007, le natif de Bondy se rapproche, lui aussi, progressivement de la cour des grands. Appelé dans le groupe professionnel à la fin de l’année 2024, le milieu de terrain de 17 ans - qui a débuté du côté de Bobigny - avait notamment disputé 72 minutes de jeu, dans un rôle de défenseur central, lors du 6e tour de la Coupe de France face à Espaly (4-2) le 15 janvier dernier.

Axel Tape sur le départ, Quentin Ndjantou convoité…

De retour dans le onze parisien la semaine passée, le crack parisien avait confirmé l’étendue de son potentiel en livrant 90 minutes de belle facture malgré la défaite (1-2) des Rouge et Bleu. Aligné aux côtés de Lucas Beraldo, Tape s’était globalement montré à la hauteur du rendez-vous. Si une nouvelle opportunité se présente à lui, ce samedi, contre Montpellier, son avenir reste cependant très incertain. Selon les dernières informations de Sky Sports Germany, Tape serait, en effet, aujourd’hui emballé par l’idée de rejoindre le Bayer Leverkusen. À la différence du cas Jeanuël Belocian, recruté de Rennes contre 15 millions d’euros l’été dernier, le champion d’Allemagne en titre pourrait cette fois récupérer le Parisien libre de tout contrat. Conscients du gros potentiel de l’international français U18, les dirigeants allemands ont d’ailleurs enchaîné les entretiens vidéos avec son entourage ces dernières semaines. Tape aurait alors exprimé son enthousiasme sur le projet du club, même si des formations anglaises (Tottenham) sont également sur le dossier, mais n’auraient pas la préférence du Parisien à l’heure actuelle.

Enfin, d’autres nouveaux visages pourraient profiter du déplacement dans l’Hérault pour s’illustrer. C’est notamment le cas de Martin James. Gardien de 17 ans, le natif de Versailles, passé par Meudon, était bien présent l’entrainement collectif de Luis Enrique ce vendredi. Si une titularisation face aux Montpelliérains semble peu probable malgré l’absence de Gianluigi Donnarumma (Matvey Safonov et Arnau Tenas figurent dans le groupe), cette première convocation laisse toutefois de jolis espoirs au principal concerné. Il en va de même pour Wassim Slama. Issu de la préformation du PSG, ce jeune attaquant polyvalent de 16 ans, habituellement avec les U17 (quatre matches avec les U19 cette saison), a, lui aussi, été convoqué par le technicien parisien. Au même titre que Quentin Ndjantou Mbitcha. Milieu offensif créateur, capable d’évoluer dans des positions plus avancées, le Titi de 17 ans, passé par le Paris FC et Villejuif, fait lui aussi partie des grands talents de la formation du PSG. Un temps retardé par les blessures, le gamin d’Arpajon s’est d’ailleurs vu proposer un premier contrat professionnel par le club de la capitale, qui devra toutefois se méfier de l’intérêt exprimé par Hoffenheim, actuel 14e de Bundesliga.