PSG : ce qu’a dit Nasser Al-Khelaïfi au vestiaire parisien après la qualification

Le Paris Saint-Germain est désormais à un petit match d’écrire la plus belle page de son histoire. Tombeur d’Arsenal (2-1) mercredi soir, après une nouvelle prestation collective étincelante, le club de la capitale retrouvera l’Inter Milan, le 31 mai prochain, en finale de la Ligue des Champions. Une issue espérée, venant surtout récompenser l’incroyable saison réalisée, jusqu’alors, par les hommes de Luis Enrique. Comblé, le président des Rouge et Bleu, Nasser Al-Khelaïfi, n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter ses joueurs quelques minutes après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Bravo à tous. C’est une fantastique équipe, basée sur le collectif. Tout le monde se bat sur le terrain et chaque joueur est solidaire de ses coéquipiers. ⁠Nous avons fait preuve de courage et avons fait honneur à nos couleurs, à la ville de Paris et à toute la France», a tout d’abord confié le boss francilien, présent dans le vestiaire, avant de rappeler l’objectif de tout un club : «il reste un match pour écrire l’histoire». Rendez-vous à Munich…