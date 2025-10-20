PSG : Ousmane Dembélé et Marquinhos sont de retour dans le groupe !

Très bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Alors que les troupes de Luis Enrique s’apprêtent à voyager en Allemagne pour défier le Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la phase de ligue de la C1, le club de la capitale peut compter sur le retour de deux cadres importants. Indisponible depuis le 5 septembre, Ousmane Dembélé fait, en effet, partie du groupe, tout comme le défenseur et capitaine Marquinhos.

La suite après cette publicité

Le défenseur brésilien est remis de la blessure au quadriceps gauche dont il avait été victime lors de la défaite à Marseille (0-1), le 20 septembre dernier. Aucun risque ne sera, en revanche, pris par le staff parisien et le temps de jeu des deux Parisiens devraient donc être limité ce mardi soir. A noter, par ailleurs, que Fabian Ruiz et Joao Neves ne sont, eux, pas présents dans le groupe convoqué par le technicien espagnol.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.