FC Barcelone : Marcus Rashford veut rejoindre le club

Actuellement prêté à Aston Villa par Manchester United, Marcus Rashford a récemment décidé de confier sa représentation à Pini Zahavi dans l’espoir d’un transfert au FC Barcelone, affirme Mundo Deportivo. L’attaquant anglais de 27 ans, déjà proche du club catalan en janvier, compte sur l’influence et les relations étroites de l’agent israélien avec Joan Laporta pour faciliter une arrivée cet été.

Zahavi, déjà agent de Robert Lewandowski et de Hansi Flick, entretient logiquement des liens solides avec les décideurs blaugranas. Rashford, qui n’entre plus dans les plans de Manchester United, serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Barça. Un prêt semble l’option la plus envisageable, alors que des discussions auraient été amorcées, bien qu’elles n’en seraient qu’à un stade préliminaire.