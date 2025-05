PSG : les mots forts de Gerard Piqué sur Luis Enrique

Alors que le PSG va défier Arsenal ce soir soir pour ce match retour des demies de Ligue des Champions, Gerard Piqué était l’invité de RMC Sport. Très présent en France avec le lancement réussi de sa Kings League sur notre territoire, l’ancien défenseur du Barça a logiquement été interrogé sur le PSG de son ancien coach, Luis Enrique.

Et il a été plutôt élogieux. « Je pense que le PSG et Luis Enrique sont un exemple clair de l’importance du rôle de l’entraîneur dans le football d’aujourd’hui. Avec un projet qui dure depuis je ne sais combien d’années, en essayant de gagner la Ligue des champions en investissant des sommes astronomiques. Luis Enrique est arrivé et a dit qu’il voulait des gens engagés, des joueurs qui se battent en équipe », a indiqué l’ancien défenseur catalan.