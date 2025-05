Real Madrid : une banderole de remerciement à l’Inter Milan déployée à Valdebebas

Ce mardi soir, l’Inter Milan nous a offert un spectacle absolument extraordinaire, venant à bout du FC Barcelone en prolongations (4-3), après avoir égalisé au bout du temps additionnel, le tout au terme d’un match sans le moindre temps mort. Forcément, les Nerazzurri et leurs fans étaient ravis, mais ils n’étaient visiblement pas les seuls à avoir le sourire. À Madrid, nombreux étaient ceux à se réjouir de voir l’équipe de Simone Inzaghi terrasser les Catalans.

Ce mercredi matin, El Chiringuito a rapporté des images de l’entrée du centre d’entraînement du Real Madrid quelque peu personnalisée. On peut notamment y voir une banderole sur laquelle est inscrite « ¡GRAZIE INTER!», soit « Merci Inter ! » en français. Le message est clair, et il n’y avait que peu de doutes quant au camp qu’avaient choisi les Madridista pour cette demi-finale retour entre Interistes et Barcelonais. Les Merengue auront l’occasion d’enfoncer le clou ce dimanche, puisqu’ils défieront les Culés en championnat, dans un Clasico absolument décisif pour la Liga.