Moise Kean plait beaucoup à Manchester United !

Moise Kean réalise sans conteste la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs de la Fiorentina, signant une véritable métamorphose après plusieurs années en demi-teinte. L’attaquant italien de 25 ans, arrivé à l’été 2024 en provenance de la Juventus, où il peinait à convaincre, s’est imposé comme le leader offensif de la Viola. En Serie A, il a inscrit 17 buts en 30 apparitions, auxquels s’ajoutent 6 réalisations en Ligue Europa Conférece et en Coppa Italia, pour un total de 24 buts toutes compétitions confondues. Sans oublier ses deux buts sous le maillot de l’Italie. Une performance qui lui permet d’égaler des légendes du club comme Luca Toni et Alberto Gilardino, eux aussi auteurs de 15 buts dès leur première saison à Florence. Gilardino est d’ailleurs le dernier joueur de la Fiorentina à avoir atteint la barre symbolique des 23 buts minimum, lors de la saison 2008/2009. L’ancien joueur de la Juventus ne se contente pas de marquer : l’actuel deuxième meilleur buteur de Serie A participe activement au jeu avec une moyenne de 3,1 tirs par match et 81 % de passes réussies dans le dernier tiers. Il a été élu joueur du mois de novembre en Serie A, grâce à une série exceptionnelle de 5 buts en 4 rencontres, soulignant son efficacité retrouvée et sa capacité à enchaîner les performances de haut niveau.

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout dans son comportement que le natif de Vercelli impressionne. Plus mature, plus impliqué, Moise Kean semble enfin avoir trouvé l’environnement propice à son épanouissement. Sous la houlette de Raffaelle Palladino, l’attaquant s’est mué en véritable point d’ancrage de l’attaque florentine, alternant appels dans la profondeur et jeu en appui, tout en affichant une agressivité constante dans le pressing. Il est le joueur ayant ouvert le score le plus souvent cette saison en Serie A, preuve de son rôle de détonateur dans les moments clés. Aujourd’hui, Kean attire à nouveau l’attention des grands clubs européens. Et selon nos informations, Manchester United a coché son nom en vue du mercato estival. Ce retour au premier plan a valeur de renaissance pour un joueur dont le potentiel ne faisait aucun doute, mais qui n’avait jusque-là pas trouvé la régularité pour le concrétiser. À Florence, Moise Kean n’est plus une promesse : il est devenu un atout majeur.

Présent sur la short-list des Red Devils

Ce n’est pas le premier grand club qui vient taper à la porte du club florentin. En effet, le Bayern Munich a également observé de près l’évolution de Moise Kean tout au long de la saison. Pour rappel, l’attaquant italien, arrivé en Toscane pour 13 millions d’euros, est sous contrat avec la Viola jusqu’en juin 2029. A noter que Kean bénéficie d’une clause libératoire de 50 millions d’euros dans son contrat avec la Fiorentina. Elle sera valable du 1er au 15 juillet de cet été. Une vraie bataille contre-la-montre devrait donc se jouer entre les pensionnaires du stade Artemio-Franchi et les écuries européennes. A l’heure actuelle, la direction de la Viola reste calme et souhaite toujours conserver l’ancien chouchou du Paris Saint-Germain, même s’ils ont conscience que la concurrence s’annonce rude, à l’heure où plusieurs attaquants pourraient bouger l’été prochain. D’ailleurs, selon nos informations, la Fiorentina s’active pour lever l’option d’Albert Guðmundsson afin de sécuriser un premier attaquant pour la saison prochaine. D’autres attaquants au profil Serie A, tels que Medhi Taremi (Inter), Tammy Abraham (AC Milan) ou Artem Dovbyk (AS Roma).

Au sujet de Manchester United, c’est un secret de polichinelle : les dirigeants des Red Devils ont fait du secteur offensif la grande priorité estivale. En ce sens, comme nous vous le révélions en exclusivité, le Board de MU a fixé une short list de quatre noms pour son futur numéro 9. Si Victor Gyokeres (Sporting) apparaît comme la priorité des pensionnaires d’Old Trafford - surtout en cas qualification pour la Ligue des Champions (via la Ligue Europa), Liam Delap (Everton) est aussi suivi, tout comme Victor Osimhen (Napoli/Galatasaray) qui reste une solide alternative. Une liste sur laquelle il faut désormais ajouter Moise Kean. D’après nos indiscrétions, si Ruben Amorim venait à ne pas décrocher un spot pour la C1, les dirigeants britanniques jetteraient leur dévolu sur Osimhen ou Kean. Avec un avantage certain pour l’Italien de 25 ans qui apparaît comme un profil plus rentable. En tout cas, Moise Kean va de nouveau faire parler de lui lors du prochain mercato d’été.