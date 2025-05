Mercato : Arsenal a trouvé le successeur de William Saliba

Joueur d’Arsenal depuis 2019, William Saliba a dû patienter jusqu’en 2022 (après des prêts à l’ASSE, Nice et Marseille) pour s’imposer chez les Gunners. Sous contrat jusqu’en 2027, le défenseur central français y est parvenu et aujourd’hui, il pourrait bien récolter les fruits de son travail. En Espagne, l’ancien pensionnaire de l’AS Saint-Étienne est en effet annoncé comme l’une des recrues prioritaires du Real Madrid. L’arrière-garde merengue est en souffrance en raison de nombreux blessés récurrents (Eder Militão et David Alaba pour ne citer qu’eux). De plus, Saliba a eu l’occasion de se mettre en faveur lors du quart de finale de C1 face à la Casa Blanca (3-0, 2-1).

La suite après cette publicité

Avant ce match, Saliba avait répondu à la rumeur Madrid à l’occasion de la confrontation face au PSV, en huitièmes de finale. «Je suis vraiment heureux ici, il me reste encore deux ans et demi de contrat et je veux vraiment continuer ici. Il n’y en a pas encore eu de discussions sur un nouveau contrat, mais il n’y a pas d’urgence. Je suis heureux ici. C’est tout. Je veux gagner de grandes choses avec Arsenal. Si tu quittes ce club et que tu ne gagnes rien, les fans t’oublieront. Bien sûr que je veux gagner de grandes choses ici. Quand vous êtes si près du but et que vous ne gagnez pas de trophées, c’est triste, mais je suis sûr que nous y arriverons.»

Un remplaçant en provenance de LaLiga ?

Depuis Saliba va défier le PSG demain soir pour tenter de décrocher un ticket pour la finale de la C1. De son côté, Arsenal anticipe déjà l’éventuel départ du Français. La Cadena SER révèle d’ailleurs que les Gunenrs ont déjà identifié son remplaçant. Il s’agit de Cristhian Mosquera. Âgé de 20 ans, l’Espagnol de 1,91m évolue à Valence, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2026. Droitier, Mosquera a joué 33 matches de Liga cette saison (1 but). Le média espagnol va même plus loin en affirmant qu’Arsenal prépare une offre pour l’international espagnol U21.

La suite après cette publicité

Fraichement nommé directeur sportif du club londonien, Andrea Berta n’a pas perdu du temps et s’est donc immédiatement dirigé vers LaLiga, championnat qu’il connaît bien pour avoir officié à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros font d’ailleurs partie, avec Villarreal, des deux autres courtisans de Mosquera. Le défenseur possèderait une clause libératoire inférieure à 50 M€, mais la Cadena SER affirme qu’un chèque de 20 M€ suffirait pour convaincre Valence.