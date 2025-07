Mory Diaw débarque au HAC

Nous vous le révélions en exclusivité, c’est désormais officiel. Après avoir résilié son contrat du côté de Clermont, Mory Diaw - prêté à Rodez lors des six derniers mois de la saison dernière - s’est engagé librement avec Le Havre ce samedi. Alors que le HAC s’apprête à se séparer d’Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin, l’international sénégalais (3 sélections) va ainsi venir renforcer ce secteur de jeu.

Pour rappel, le joueur de 32 ans arrive dans la peau de numéro 1 et sera accompagné de Lionel Mpasi, lui aussi en passe d’être officialisé par les Ciel et Marine. Après le verdict rendu par la DNCG, le club doyen - qui a déjà confirmé les arrivées de Félix Mambimbi et Godson Kyeremeh - passe la vitesse supérieure sur ce marché estival.