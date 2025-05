Le PSG met l’Europe à ses pieds après sa qualification en finale, l’Angleterre l’a mauvaise après l’élimination d’Arsenal

Direction la finale pour le PSG

Les Parisiens sont libérés, qualifiés en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de leur histoire après 2020. « Paris en finale, Paris en fusion » titre de son côté Le Parisien après le succès 2-1 du PSG face à Arsenal en demi-finale retour de C1. Paris à la folie, la capitale s’est embrasée après la qualification de son équipe, des scènes de liesse ont eu lieu un peu partout notamment sur les Champs-Élysées qui se sont rapidement garnis après le match. Le PSG est sur son 31, cette fois c’est fait, pas de nouvelle désillusion sur l’avant-dernière marche, Paris ira bien à Munich disputer la deuxième finale de son histoire face à l’Inter Milan. Passons au terrain et aux acteurs de cette qualification historique, le grand monsieur de ce PSG c’est Gianluigi Donnarumma. « Passeport pour la finale » titre L’Équipe, en réalité le gardien italien était même le pilote de l’avion vu comment il a porté son équipe. Déjà monstrueux à l’Emirates Stadium la semaine dernière, Donnarumma a remis ça hier en sauvant son équipe à plusieurs reprises lors des 20 premières minutes qui ont été suffocantes pour le PSG. Une magnifique revanche pour Gigio Donnarumma qui a été très longtemps critiqué et à juste titre puisqu’il lui manquait toujours ce côté décisif lors des grandes rencontres de Ligue des Champions.

Les Anglais sont dégoûtés

Direction l’Angleterre où le réveil pique un peu plus ce jeudi. « Art break » titre le Daily Mirror, vous l’avez compris le cœur brisé, c’est celui de Mikel Arteta qui voulait offrir une seconde finale de Ligue des Champions à Arsenal. Dans la presse anglaise, on souligne surtout la performance énorme de Gianluigi Donnarumma qui aura écœuré les attaquants anglais à l’aller et au retour. Autre point important, le Daily Mirror est très lucide sur le cas des Gunners : il faut un attaquant à Mikel Arteta. Même si Arsenal a eu le ballon, des occasions et énormément de situations, il manque un vrai buteur capable de convertir ces situations. L’autre détail important que souligne le journal L’Equipe, c’est la performance de Thomas Partey. Le milieu de terrain ghanéen qui était absent à l’aller était titulaire hier soir, c’est lui qui devait stabiliser cette équipe d’Arsenal, c’est raté. Thomas Partey est même coupable sur le premier but du PSG, symbole d’une équipe des Gunners qui a encore quelques manques importants. Ça n’empêche pas de laisser Mikel Arteta penser que son équipe était la meilleure comme il l’a expliqué en conférence de presse.

L’Inter a déjà la tête au PSG

On file en Italie, le Corriere Dello Sport salue Simone Inzaghi le guide de l’Inter Milan et se focalise déjà sur la finale à Munich face au Paris Saint-Germain dans trois semaines. Comme un derby pour Donnarumma écrit de son côté la Gazzetta dello Sport, le gardien formé à l’AC Milan va retrouver l’ennemi intériste, un match dans le match à la saveur particulière parce que Donnarumma était même annoncé à l’Inter il y a quelques semaines. Cette éventuelle victoire en Ligue des Champions, l’Inter Milan y croit dur comme fer deux ans après la défaite à Istanbul face à Manchester City. L’équipe a pris de l’expérience et sept titulaires de mardi soir l’étaient déjà en finale il y a deux ans. Lautaro Martinez fait évidemment partie de cette liste et pour lui une victoire en finale pourrait signifier une chance de remporter le Ballon D’Or. Si Ousmane Dembélé risque d’être un concurrent sérieux, l’Argentin a toutes ses chances vu ses performances énormes en quart de finale face au Bayern et en demi contre le Barça.