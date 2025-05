Betis : la cote d’Antony remonte en flèche sur le marché des transferts !

En Angleterre, Antony était devenu une punchline. Recruté à prix d’or en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2022 contre 95 millions d’euros, le natif d’Osasco avait tout pour marquer l’histoire de Manchester United. Finalement, le Brésilien aura été ridicule à Old Trafford. Dans un club au contexte toujours difficile ces dernières années, le feu follet n’a pas trouvé ses marques et est devenu l’un des sujets de moqueries favoris du championnat d’Angleterre à travers le monde. Un terrible déclassement pour le joueur formé à Sao Paulo qui se voyait sûrement être la nouvelle tête d’affiche des Red Devils.

Finalement, après des mois à errer sans but dans le nord de l’Angleterre, Antony a trouvé une belle porte de sortie en janvier dernier. Le temps d’un prêt, l’ailier de 25 ans allait donc exporter ses talents au Betis. Outre le climat agréable en Andalousie, ce prêt était l’opportunité idéale pour lui de reprendre des couleurs sur le pré. Et la symbiose entre les Verdiblancos et le gaucher a été immédiate. Très vite adopté par le public du stade Benito-Villamarin, l’ancien paria de Manchester United a rapidement remis tout le monde d’accord. Trouvant une place idéale dans l’attaque andalouse, Antony a rapidement repris confiance en son football et a réalisé des premiers mois plus que productifs à Séville.

L’Atlético de Madrid est venu aux renseignements

Auteur de six buts et quatre passes décisives en 19 matches avec le Betis, l’international brésilien (16 sélections, 2 buts) a démontré à tout le monde qu’il n’y a pas de mauvais joueur le concernant, juste des mauvais contextes. Impliqué dans celui des Beticos, Antony est l’un des grands artisans de la folle saison des coéquipiers d’Isco, sixièmes en Liga et bien partis pour se qualifier en finale de C4. Il y a quelques semaines, l’ancien du Real Madrid tressait d’ailleurs des louanges à son coéquipier et expliquait qu’il souhaitait le voir rester une année de plus en Andalousie : «nous devons faire une de ces campagnes de financement participatif pour voir si nous pouvons le faire revenir pour au moins une autre année. Je suis heureux d’avoir Antony parmi nous. Il nous a tous surpris par son humilité et son désir d’aider. Nous avons constaté un changement depuis son arrivée, et je suis heureux pour lui et pour l’équipe.»

Remportant la demi-finale aller de Conférence Ligue contre la Fiorentina ce jeudi (2-1), le Betis s’est encore illustré grâce à Antony. En forme, le Brésilien a inscrit le deuxième but des siens d’une superbe reprise de volée du pied droit. Un geste qui a laissé un David de Gea immobile, son ancien coéquipier à United, et qui a halluciné devant le but de son ancien coéquipier : «je me suis entraîné 1000 fois avec Antony et il n’a jamais marqué un but du pied droit.» Avec toutes ses bonnes performances, Antony voit également sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts. Estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, Antony est dans le viseur de l’Atlético de Madrid, qui est prêt à mettre entre 40 et 50 millions d’euros pour attirer le joueur qui appartient encore à Manchester United (2027) d’après El Chiringuito. Vous l’aurez compris, l’été s’annonce très chaud pour Antony qui pourrait définitivement troquer la grisaille de Manchester pour le soleil espagnol dans les prochains mois.