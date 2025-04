Manchester United : le Real Betis est prêt à tout pour garder Antony

De zéro à héros, il ne peut y avoir qu’un pas et Antony (23 ans) semble l’avoir franchi en quittant Manchester United pour le Real Betis Balompié. Un prêt qui se passe parfaitement bien pour l’ailier brésilien qui brille de mille feux avec les Verdiblancos. Alors que son équipe est sixième de Liga, Antony n’y est clairement pas étranger. Le natif de São Paulo compte déjà 12 apparitions avec l’équipe andalouse pour 4 buts et 4 offrandes depuis son arrivée cet hiver. Un impact de taille pour Antony qui a encore été performant contre le Séville FC lors du derby remporté ce dimanche (2-1).

Après la rencontre au micro de DAZN, Antony a fait part de son bonheur de revêtir le maillot du Real Betis Balompié : «je me sens plus heureux et plus satisfait depuis que je me suis retrouvé, et je me suis retrouvé ici. Je suis très reconnaissant de l’affection de tous, des joueurs… Je suis très heureux ici, je me concentre sur le Betis, je profite de la ville, du club et de tout au quotidien, et je suis très heureux. La dernière fois que j’ai vécu cela, c’était au Brésil, lorsque je jouais pour Sao Paulo. Je parlais à ma famille hier et aujourd’hui, et j’étais dans ma chambre, et les supporters étaient incroyables à l’hôtel, à l’entraînement, et tout, et cela nous donne encore plus envie de jouer.»

Un transfert difficile à réaliser

Pour autant, ce sera difficile pour le Real Betis Balompié de s’aligner sur les exigences de Manchester United. Si sur le plan salarial un compromis peut être trouvé puisque les Verdiblancos payent 84% de son salaire, cela semble difficile de voir le Real Betis Balompié craquer son portefeuille quand le plus gros transfert de l’histoire du club date de 1998 avec l’arrivée de Denilson contre 22 millions d’euros. Antony lui avait coûté 95 millions d’euros lors de son départ de l’Ajax Amsterdam pour Manchester United. Le prix de 50 millions d’euros pour une vente cet été a été évoquée et cela ne sera pas évident de s’aligner pour les Sévillans. De plus, la situation financière des Verdiblancos reste assez compliquée sur les dernières saisons puisque le club n’a pas fait trop de folies sur le mercato.

Star de l’équipe, Isco a cependant pris la parole sur DAZN pour appeler avec humour à la continuité d’Antony avec le Real Betis : «nous devons faire une de ces campagnes de financement participatif pour voir si nous pouvons le faire revenir pour au moins une autre année. Je suis heureux d’avoir Antony parmi nous. Il nous a tous surpris par son humilité et son désir d’aider. Nous avons constaté un changement depuis son arrivée, et je suis heureux pour lui et pour l’équipe.» Si le montant exigé par Manchester United pour une vente ressemble à un doux rêve pour le Real Betis Balompié, la formule d’un nouveau prêt payant revient sur les dernières semaines comme le rapporte As. De plus, le Real Betis Balompié est sixième à égalité de points avec Villareal (5e) alors que la 5e place pourrait être qualificative en Ligue des Champions pour la Liga. Une perspective qui pourrait offrir plus de moyens financiers pour que le Betis essaye de conserver le Brésilien. Reste à savoir si la volonté d’Antony de s’épanouir encore en Andalousie poussera les Red Devils à considérer cette option.